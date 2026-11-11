Жапаров поблагодарил Путина за тёплый приём в Москве
Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за тёплый приём в Москве. Об этом глава республики заявил 11 ноября во время двусторонней встречи в Кремле.
«Благодарю вас за тёплый прием», — сказал Жапаров, обращаясь к российскому президенту.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин проведёт отдельную встречу с Жапаровым после саммита ОДКБ. Об этом 11 ноября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры состоятся вечером, после завершения общей рабочей программы Совета коллективной безопасности. Встреча была включена в график президента России в рамках московского саммита организации.