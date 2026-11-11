Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за тёплый приём в Москве. Об этом глава республики заявил 11 ноября во время двусторонней встречи в Кремле.

«Благодарю вас за тёплый прием», — сказал Жапаров, обращаясь к российскому президенту.