Жара убивает сотнями тысяч: Учёные раскрыли пугающие последствия глобального потепления
Lancet: Рекордные 710 тысяч человек погибли из-за жары в 2023 году
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Аномальная жара в 2023 году могла стать причиной гибели рекордных 710 тысяч человек по всему миру. При этом свыше 70% смертельных случаев исследователи связывают с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Такие данные приводятся в ежегодном докладе научного журнала Lancet, посвящённом влиянию климатических изменений на здоровье населения.
«По оценкам, связанная с жарой смертность достигла рекордно высокого показателя в 710 тысяч смертей по всему миру в 2023 году, 71,5% из них, вероятно, связаны с изменением климата», — говорится в исследовании.
Специалисты установили, что последние 11 лет стали наиболее жарким периодом за всю историю метеонаблюдений. В 2016–2023 годах экстремально высокие температуры ежегодно приводили в среднем к 540 тысячам смертей. Примерно 68% этих случаев учёные объясняют последствиями антропогенного изменения климата. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдалась в государствах с низким уровнем человеческого развития.
Помимо угрозы здоровью, повышение температуры наносит серьёзный экономический ущерб. В 2025 году из-за жары человечество потеряло около 573 миллиардов потенциальных рабочих часов. Недополученные доходы оцениваются в 1,07 триллиона долларов.
Одновременно увеличиваются территории, страдающие от продолжительной засухи. Если в 2006–2015 годах сильный недостаток влаги хотя бы месяц наблюдался на 28,4% мировой суши, то за следующее десятилетие показатель достиг 41,7%. Рекорд зафиксировали в 2023 году — 54,9%.
Ранее Life.ru сообщал, что аномальная жара летом 2026 года могла привести к гибели более 50 тысяч человек в европейских городах. Исследователи изучили ситуацию в 854 населённых пунктах и пришли к выводу, что без глобального потепления примерно 32 тысяч смертей удалось бы избежать.