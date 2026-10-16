Жарич назвал Россию одной из самых высокотехнологичных стран мира

Россия вошла в число наиболее высокотехнологичных индустриально развитых стран мира. Такое мнение высказал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия».

«Наша страна стала — вместе со своими традициями, богатством — стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», — сказал он.

По словам Жарича, по ряду направлений Россия входит в пятёрку мировых лидеров. В качестве примеров он привёл производство гражданских дальнемагистральных самолётов, высокоскоростных поездов и авиационных двигателей, а также создание поисковых систем.

Тем временем в районе Ивановское на востоке Москвы продолжают строить трамвайную линию вдоль шоссе Энтузиастов — от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Готовность объекта достигла 23%. Протяжённость нового участка составит около четырёх километров. Часть пути пройдёт под эстакадой транспортной развязки на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, движение по которой открыли в августе.