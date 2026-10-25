Жарко даже в прохладу? Врач назвала три возможные причины необычного симптома

Постоянное ощущение жара может быть связано с нарушениями в работе эндокринной системы. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Барская.

По словам специалиста, одной из самых частых причин такого состояния становятся проблемы со щитовидной железой. Если она работает слишком активно, обмен веществ ускоряется, организм начинает вырабатывать больше тепла, усиливается потоотделение, а человеку становится трудно переносить даже умеренно тёплую погоду.

«Такое состояние называется тиреотоксикозом», — пояснила врач.

Барская отметила, что насторожить должны и сопутствующие симптомы: необъяснимая потеря веса при нормальном или повышенном аппетите, учащённое сердцебиение, дрожь в руках, раздражительность и суетливость. При таких признаках она советует как можно скорее обратиться к эндокринологу и проверить функцию щитовидной железы.

Ещё одной причиной ощущения жара у женщин могут быть гормональные изменения в период менопаузы. Из-за снижения уровня эстрогенов нарушается терморегуляция, и появляются характерные приливы — внезапное чувство жара в области груди, шеи и лица, потливость и учащённый пульс.

Также, по словам врача, ощущение жара может возникать и при сахарном диабете. Высокий уровень глюкозы может приводить к обезвоживанию, а поражение сосудов и нервов — нарушать процессы охлаждения организма. Однако Барская подчеркнула, что по одному самочувствию определить уровень сахара невозможно — его нужно измерять глюкометром или с помощью анализа крови.