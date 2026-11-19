Блогерша Виктория Боня расплакалась после возвращения из путешествия, увидев, насколько ухудшилось состояние её 19-летней кошки Мурочки. Звезда считает, что питомица находится при смерти и дождалась её приезда, чтобы попрощаться. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/victoriabonya

«Прилетела домой. Мурочка уходит. Она ждала меня, чтобы умереть. Я прям это вижу, чувствую», — рассказала Боня, не сдержав слёз.

По словам блогерши, ещё по дороге домой она чувствовала, что кошка её ждёт. Увидев Мурочку, Виктория заметила, насколько сильно та изменилась внешне. Кроме того, питомица дважды сходила в туалет прямо на кровать, хотя раньше за ней такого не наблюдалось.

«Тает на глазах», — отметила знаменитость. Боня предполагает, что любимице осталось всего несколько дней жизни, и старается проводить это время рядом с ней.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в июне у Мурочки обнаружили опухоль, мешавшую нормальной работе кишечника. Тогда кошка практически перестала есть, а ветеринар предупредил Боню, что животное может не выжить. Несмотря на тяжёлое состояние питомицы, телеведущая не хотела принимать решение об усыплении и продолжала заботиться о ней. Позднее самочувствие Мурочки улучшилось, а в августе она отметила 19-летие.