Ждала, пока само пройдёт: Дагестанке удалили опухоль размером с два футбольных мяча

В Дагестане хирурги удалили женщине опухоль молочной железы размером больше двух футбольных мячей. О сложной операции сообщили в пресс-службе Республиканского онкологического центра.

В Дагестане пациентке удалили опухоль. Видео © Telegram / Республиканский онкологический центр РД

Пациентка приехала на лечение из соседнего региона. Она призналась медикам, что образование росло на протяжении двух лет, однако всё это время женщина откладывала обращение за помощью. За этот период болезнь полностью изменила её привычную жизнь.

Размеры опухоли поразили даже опытных специалистов медучреждения. Несмотря на сложность случая, врачам удалось провести операцию по её удалению.

«Почему это произошло? Когда опухоль растёт бесконтрольно, время работает против нас. Чем больше стадия запущенности, тем сложнее лечение и меньше шансов на полное выздоровление», — говорится в сообщении.

Они призвали не затягивать с обследованиями и не пытаться справиться с подобными проблемами самостоятельно. Специалисты также предостерегли от ожидания, что болезнь исчезнет сама или даст о себе знать лишь при значительном ухудшении самочувствия.

Ранее Life.ru рассказывал, как тульские онкологи удалили 49-летней женщине опухоль весом 35 килограммов. Пациентка долго не обращалась за помощью, несмотря на увеличение живота, и лишь по настоянию родственников прошла обследование. Врачи выявили рак яичников на поздней стадии, но смогли провести операцию без осложнений.