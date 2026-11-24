Холодильники, морозильные камеры и стиральные машины вместо затонувшего корабля обнаружили американские океанологи на дне Мексиканского залива. Об необычной находке, которую учёные сделали ещё в 2017 году, рассказало издание ScienceAlert.

Океанологи нашли холодильники и стиральные машины на дне Мексиканского залива. Видео © NOAA

Во время экспедиции исследовательского судна Okeanos Explorer специалисты заметили на гидролокаторе крупный объект, окружённый множеством мелких предметов. Предположив, что перед ними обломки корабля, океанологи отправили на глубину около полутора километров дистанционно управляемый аппарат.

Вместо археологических сокровищ перед камерами предстали ржавые металлические корпуса бытовых приборов. На одном из них даже сохранилась инструкция по эксплуатации стиральной машины.

Вскоре исследователи обнаружили повреждённый 12-метровый грузовой контейнер. Судя по отсутствию заводской упаковки, технику могли перевозить для последующей переработки. По одной из версий, контейнер упал с судна во время шторма.

Кадры экспедиции сохранились в архиве Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Необычная находка стала наглядным примером того, насколько далеко от суши распространяются отходы человеческой деятельности.