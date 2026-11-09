Европейские страны рискуют столкнуться с необратимыми последствиями, если продолжат готовиться к военному противостоянию с Россией. Такое предупреждение сделала Юлия Жданова, которая возглавляет российскую делегацию на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Дипломат выступила на международном круглом столе «Милитаризация Европы: что дальше?», который прошёл на площадке ОБСЕ.

«Европейские страны должны отказаться от своего курса на подготовку войны с нами. Остался шаг до края бездны, из которой вернуться будет уже невозможно», — сказала она.

Жданова подчеркнула, что Москва не планирует нападать на государства НАТО и не стремится к вооружённому конфликту с Европой. Российская сторона также готова письменно закрепить свою позицию. Теперь дальнейшее развитие отношений зависит от решений европейских властей, отметила дипломат.

По словам Ждановой, Москва пока не замечает желания европейских стран искать компромиссы и учитывать интересы друг друга. Она призвала европейцев серьёзнее оценивать последствия решений, которые принимают руководители их государств. Дипломат считает, что европейские власти не уделяют должного внимания возможным рискам военного противостояния.

Жданова также высказала мнение, что внутри Европы действуют силы, которые заинтересованы в начале войны против России. По её оценке, именно этим объясняется недостаточный анализ последствий нынешнего политического курса.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к военному столкновению с европейскими государствами, если те первыми развяжут войну. При этом дипломат предупредил, что такой конфликт будет отличаться от прежних войн и продлится очень недолго.