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Регион
Опубликовано 17 сентября, 04:58

Жданова заявила, что Москва не даст ВСУ новых передышек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова выступила с жёстким заявлением на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она подчеркнула, что Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые «передышки» для украинской армии.

Обращаясь к западным делегациям, дипломат отметила, что Москва не намерена поддерживать сценарии, которые позволили бы Киеву перегруппироваться и восстановить силы.

«Отдельно для выступивших сегодня западных делегаций, которые и далее будут активно участвовать в обсуждениях ситуации на Украине, хотели бы подчеркнуть, что Россия будет добиваться достижения устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ», — заявила Жданова.

Она также указала на необходимость учитывать новые реалии на земле, связав это с продвижением Армии России на фронте.

«Необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения ВС России на фронте», — цитирует дипломата РИА «Новости».

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Юния Ларсон
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