Жданова заявила, что Москва не даст ВСУ новых передышек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова выступила с жёстким заявлением на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она подчеркнула, что Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые «передышки» для украинской армии.
Обращаясь к западным делегациям, дипломат отметила, что Москва не намерена поддерживать сценарии, которые позволили бы Киеву перегруппироваться и восстановить силы.
«Отдельно для выступивших сегодня западных делегаций, которые и далее будут активно участвовать в обсуждениях ситуации на Украине, хотели бы подчеркнуть, что Россия будет добиваться достижения устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ», — заявила Жданова.
Она также указала на необходимость учитывать новые реалии на земле, связав это с продвижением Армии России на фронте.
«Необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения ВС России на фронте», — цитирует дипломата РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал скорое урегулирование украинского конфликта. Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине он заявил, что американская администрация активно занимается поиском путей завершения кризиса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.