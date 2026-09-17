Жданова заявила, что Москва не даст ВСУ новых передышек

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова выступила с жёстким заявлением на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она подчеркнула, что Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые «передышки» для украинской армии.

Обращаясь к западным делегациям, дипломат отметила, что Москва не намерена поддерживать сценарии, которые позволили бы Киеву перегруппироваться и восстановить силы.

«Отдельно для выступивших сегодня западных делегаций, которые и далее будут активно участвовать в обсуждениях ситуации на Украине, хотели бы подчеркнуть, что Россия будет добиваться достижения устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ», — заявила Жданова.

Она также указала на необходимость учитывать новые реалии на земле, связав это с продвижением Армии России на фронте.

«Необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения ВС России на фронте», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал скорое урегулирование украинского конфликта. Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине он заявил, что американская администрация активно занимается поиском путей завершения кризиса.