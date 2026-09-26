«Жди подвоха»: Доктор Мясников объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Рыжеволосые пациенты нередко становятся головной болью для врачей из-за непредсказуемой реакции на анестезию, поэтому медики не любят с ними работать. Данное заявление кардиолог Александр Мясников сделал в беседе с ИС «Вести».

«Каждый врач знает: у тебя рыжий пациент, жди подвоха. Анестезиологов корчит при виде рыжего пациента. Почему? Они менее чувствительны к наркозу. Это я слышал еще будучи студентом. Рыжий — это беда, рыжий — не связываешься. От рыжего ожидай любого осложнения», — ответил он.

Позднее специалист выяснил, что дело в определённых генетических мутациях, которые встречаются у них достаточно часто. Из-за подобных особенностей организма стандартного количества препарата иногда оказывается недостаточно. По словам доктора, в отдельных случаях дозировку приходится повышать на 20%. Именно с этим он связывает распространённое среди коллег предубеждение против работы с рыжими.

Ранее сообщалось, что опыты на мышах помогли британским исследователям объяснить, почему хронические раны у некоторых людей заживают медленнее. В эксперименте у 95% рыжих грызунов через неделю после травмы оставались незажившие участки. У мышей с тёмной шерстью раны к тому времени полностью закрылись. Причину такой разницы специалисты Эдинбургского университета искали, анализируя тысячи клеток из повреждённых тканей.