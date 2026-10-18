«Ждуны» не дождались: Дроны «Рубикона» спалили технику и цистерны с топливом ВСУ

Российские операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, под поражение попали топливные ёмкости, места размещения украинских подразделений и беспилотники, находившиеся в засаде.

Серия ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Центр «Рубикон»

Как уточнили в министерстве, в ходе операции удалось уничтожить резервуар и цистерны с горюче-смазочными материалами.

«В результате профессиональных действий операторов БПЛА были сожжены резервуар и цистерны с ГСМ противника в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные заявили о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и FPV-дронов-«ждунов». Так называют аппараты, которые приземляются в ожидании подходящей цели. Также, по утверждению ведомства, удары пришлись по украинским военнослужащим на маршрутах снабжения.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» операторами «Рубикона» и спецназом группировки «Север». По информации издания, техника находилась возле села Диброва в Сумской области. Сначала беспилотники повредили защитные конструкции боевой машины, после чего последующий удар пришёлся непосредственно по самоходному орудию.