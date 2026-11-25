Участница второго сезона реалити-шоу «Беременна в 16» Софья Валуйская из Коломны столкнулась с масштабной интернет-травлей после выхода проекта. Недоброжелатели создавали в соцсетях страницы, посвящённые девушке, высмеивали её и даже желали смерти её ребёнку. Об этом она рассказала Life.ru на фоне очередной дискуссии о запрете передачи.

По словам Софьи, она тяжело переживала травлю, но не прекращала работать. Вместе с тем девушка осознаёт, что подобное психологическое давление под силу далеко не каждому подростку.

Несмотря на пережитое, Софья не выступает за запрет подобных шоу. По её мнению, телевидение не создаёт проблему ранней беременности, а показывает то, что уже существует в обществе. При этом девушка подчёркивает, что важно защищать несовершеннолетних участниц от давления съёмочной команды и нарушения их личных границ.

«Нельзя измерять чужую психологическую устойчивость собственной линейкой и считать, что если один справился, то справятся все», — уверена участница реалити-шоу.

Одни превратили телевизионную популярность в источник дохода, другие столкнулись с жестокой травлей, а кто-то теперь считает, что передачу необходимо запретить. Пока в Госдуме обсуждают судьбу скандального реалити «Беременна в 16», Life.ru поговорил с его участницами и выяснил, что осталось за кадром и как телевизионная известность изменила их жизнь.