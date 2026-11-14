Платный доступ к знаменитому фонтану Треви в Риме мог ударить по необычному источнику благотворительных пожертвований. Туристы стали оставлять в воде заметно меньше монет, а недополученная сумма по итогам 2026 года может приблизиться к 200 тысячам евро. На эту тенденцию обратила внимание итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

С февраля желающим подойти вплотную к воде приходится покупать билет за два евро. Сама достопримечательность осталась доступной для бесплатного осмотра, однако теперь посетителей отделяют от чаши специальные ограждения. По версии журналистов, некоторые путешественники предпочитают не платить за возможность соблюсти традицию и ограничиваются фотографиями с расстояния.

Изменения уже заметны по объёму собранных пожертвований. За первые девять месяцев 2026 года со дна Треви достали примерно 23 тонны мелочи. За такой же период прошлого года её набралось 28 тонн. Таким образом, фонтан недосчитался более пяти тонн монет.

В денежном выражении поступления сократились примерно на 174 тысячи евро: с 1,42 миллиона до 1,24 миллиона. Окончательная сумма может измениться после подсчёта иностранной валюты. При этом прямую связь между введением билетов и сокращением пожертвований пока не доказали.

Монеты, оставленные путешественниками, не поступают в городскую казну. Их собирают и передают благотворительной организации Caritas, которая оказывает помощь нуждающимся. Поэтому сокращение денежных поступлений может сказаться на объёме финансирования её программ.

Популярность необычного ритуала во многом связана с голливудским фильмом «Три монеты в фонтане» 1954 года. Считается, что брошенная через плечо монета сулит новую поездку в Рим, две — встречу с любимым человеком, а три — свадьбу. Теперь за возможность приблизиться к месту исполнения желаний туристам приходится платить отдельно.

Ранее Life.ru сообщал об ускорении выдач шенгенских виз россиянам. По данным АТОР, итальянские консульства сократили сроки рассмотрения заявлений, а некоторые туристы теперь получают документы всего за две–три недели. При этом свободных мест для записи в визовые центры по-прежнему не хватает.