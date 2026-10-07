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Регион
Опубликовано 7 октября, 16:57

«Желаю Вам взвешенности»: Украинский депутат обратился к Путину с поздравлениями в день рождения

Депутат Рады Дмитрук поздравил Путина с днём рождения и пожелал взвешенности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Народный депутат Украины Артём Дмитрук поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему взвешенности при принятии решений. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

Дмитрук обратился к российскому лидеру напрямую, назвав его руководителем страны, от которой зависит судьба Незалежной. Он пожелал Путину мудрости и ответственности в решениях, в том числе тех, что касаются украинской стороны.

По словам депутата, украинские политики не должны бояться смотреть на реальность и обязаны оценивать происходящее трезво. Он подчеркнул, что от выбора тех, кто стоит у власти, зависят жизни миллионов людей.

Дмитрук напомнил об общей истории, культурных и духовных связях двух стран. Парламентарий считает, что вне зависимости от нынешней политической обстановки России и Украине предстоит жить рядом и вместе преодолевать трудности.

«С днём рождения, Владимир Владимирович. Желаю Вам взвешенности в принятии решений и мира — нашим странам и нашим народам», — написал депутат в поздравлении. Он добавил, что сейчас особенно важны шаги, способные приблизить мир и сохранить человеческие жизни.

Алиев поздравил Путина с днём рождения в телефонном разговоре
Алиев поздравил Путина с днём рождения в телефонном разговоре
Напомним, сегодня Владимир Путин встречает свое 74-летие. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, праздничные мероприятия не входят в планы президента: большую часть дня он будет занят работой. В частности, в графике предусмотрены серия зарубежных телефонных переговоров и другие официальные события.

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Вероника Бакумченко
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