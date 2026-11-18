Семилетняя девочка из Красноярска проглотила 38 металлических предметов, включая магниты, шурупы и кнопки. Врачи обнаружили у ребёнка серьёзные повреждения кишечника и провели сложную операцию, сообщили в региональном Минздраве.

Маленькую пациентку доставили в больницу № 20 имени И. С. Берзона с сильными болями в животе и многократной рвотой. Сначала медики заподозрили инвагинацию — состояние, при котором один участок кишечника внедряется в другой. Однако возраст девочки и симптомы заставили специалистов продолжить обследование.

«Ещё в приёмном покое выполнили УЗИ и заподозрили инвагинацию. Но заключение нам не понравилось – возраст не тот. Обзорная рентгенография брюшной полости показала множество инородных тел металлической плотности в желудочно-кишечном тракте», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Вячеслав Ванюхин.

Во время диагностической лапароскопии хирурги обнаружили, что несколько петель кишечника срослись между собой. Для удаления предметов потребовалось перейти к открытой операции. Врачи также выявили повреждения стенок кишечника, возникшие из-за давления инородных тел.

Из желудка и различных отделов кишечника извлекли 28 магнитных шариков, четыре шурупа, металлические скобы и кнопки. Всего медики удалили 38 предметов.

Сейчас девочка продолжает лечение в больнице. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.