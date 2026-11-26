Американские биологи обнаружили редчайшего налима с яркой жёлто-оранжевой окраской, которая встречается у диких рыб крайне редко. Необычный экземпляр выловили в гавани Освего на озере Онтарио в штате Нью-Йорк. Позднее выяснилось, что рыба страдала от истощения и рака кожи, сообщает People.

Налим попался сотрудникам Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США во время планового обследования водоёма на наличие инвазивных видов. Рыба настолько выделялась своим цветом, что, по описанию специалистов, даже яркая осенняя листва на её фоне казалась бледной.

Необычный оттенок объясняется ксантохромизмом — редкой генетической особенностью, при которой нарушается нормальная пигментация и преобладает жёлто-оранжевый цвет. По данным американского ведомства, у диких рыб такое явление встречается значительно реже альбинизма и меланизма. Обычно налимы имеют оливковую или коричневатую окраску с пятнистым рисунком.

Однако необычный цвет оказался не единственной особенностью находки. Ихтиологи заметили, что налим сильно истощён и выглядит нездоровым. Рыбу отправили на исследование в ветеринарный колледж Корнеллского университета.

В ходе вскрытия специалисты установили, что налим плохо питался, имел множественные поражения кожи и страдал от карциномы — разновидности злокачественной опухоли, развивающейся из эпителиальных клеток. Кроме того, у него обнаружили лёгкую паразитарную инфекцию почек.

Учёные рассчитывают, что исследование необычного экземпляра поможет лучше понять причины распространения онкологических заболеваний среди налимов и разобраться в сокращении их популяции в районе Великих озёр. Численность этих рыб в озере Онтарио остаётся крайне низкой, а обычно они предпочитают более глубокие и холодные участки водоёма.

Ранее Life.ru рассказывал о поимке редчайшего жёлтого налима в США. Тогда учёные только предполагали, что необычная окраска связана с генетической особенностью. Позднее лабораторное исследование выявило у рыбы сразу несколько серьёзных проблем со здоровьем.