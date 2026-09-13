Жёлтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за тумана

Туман накроет Московскую область в ночь на 14 сентября. Из-за ухудшения видимости в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности — он начнёт действовать с полуночи до 08:00. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ночь в столичном регионе ожидается сухой, с переменной облачностью. В Москве температура опустится до +7…+9 градусов, а местами может быть всего +3. В Подмосковье воздух остынет до +4…+9 градусов, в отдельных районах возможно понижение до +1.

Днём туман уйдёт, а температура заметно повысится. В столице прогнозируют +18…+20 градусов, по области — до +21.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что в этом году первые серьёзные заморозки в Москве могут наступить не раньше октября. По его мнению, долгосрочные прогнозы указывают на то, что это произойдёт, вероятно, в конце второй — начале третьей декады октября. На большей части Русской равнины, по данным долгосрочных прогнозов, температура будет примерно на два градуса выше средних многолетних значений.