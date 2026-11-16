Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал аудиозаписи предполагаемых разговоров супруги руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. На записях женщины обсуждают уголовное расследование, опасаются прослушки и даже обращаются за помощью к гадалке.

По версии Кравченко, во время сентябрьских обысков в офисе генпрокурора сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под предлогом расследования деятельности мошеннических кол-центров получили доступ к материалам дела в отношении окружения Клименко.

На опубликованных записях Александра обсуждает ситуацию с адвокатом Натальей Редич. Она переживает, что конфиденциальная информация могла попасть к посторонним, и жалуется на поведение мужа, который, по её словам, обвиняет её в излишней разговорчивости.

Редич, как утверждается, решила выяснить подробности расследования у гадалки. Та рассказала, что предполагаемая супруга Клименко уже интересовалась у неё уголовным делом. В ходе гадания женщина предположила, что возможные претензии связаны с профессиональной деятельностью или финансами.

Отдельной темой разговоров стала возможная слежка. Адвокат расспрашивала гадалку о прослушивании телефона, дома и офиса. Собеседница заверила её в безопасности общения. Позднее Редич, согласно опубликованным материалам, сообщила жене Клименко, что сменила телефон.

Кравченко также утверждает, что ранее оформленные им подозрения в отношении руководителя НАБУ и человека из близкого окружения главы САП впоследствии незаконно удалили из государственного реестра. Экс-генпрокурор пообещал 17 ноября раскрыть, какие именно нарушения вменялись предполагаемой фигурантке.