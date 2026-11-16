Жена главы САП советовалась с гадалкой из-за уголовного дела: Экс-генпрокурор Украины обнародовал записи
Экс-генпрокурор Украины слил разговоры жены главы САП с адвокатом и гадалкой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал аудиозаписи предполагаемых разговоров супруги руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. На записях женщины обсуждают уголовное расследование, опасаются прослушки и даже обращаются за помощью к гадалке.
По версии Кравченко, во время сентябрьских обысков в офисе генпрокурора сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под предлогом расследования деятельности мошеннических кол-центров получили доступ к материалам дела в отношении окружения Клименко.
На опубликованных записях Александра обсуждает ситуацию с адвокатом Натальей Редич. Она переживает, что конфиденциальная информация могла попасть к посторонним, и жалуется на поведение мужа, который, по её словам, обвиняет её в излишней разговорчивости.
Редич, как утверждается, решила выяснить подробности расследования у гадалки. Та рассказала, что предполагаемая супруга Клименко уже интересовалась у неё уголовным делом. В ходе гадания женщина предположила, что возможные претензии связаны с профессиональной деятельностью или финансами.
Отдельной темой разговоров стала возможная слежка. Адвокат расспрашивала гадалку о прослушивании телефона, дома и офиса. Собеседница заверила её в безопасности общения. Позднее Редич, согласно опубликованным материалам, сообщила жене Клименко, что сменила телефон.
Кравченко также утверждает, что ранее оформленные им подозрения в отношении руководителя НАБУ и человека из близкого окружения главы САП впоследствии незаконно удалили из государственного реестра. Экс-генпрокурор пообещал 17 ноября раскрыть, какие именно нарушения вменялись предполагаемой фигурантке.
Ранее Life.ru сообщал, что 9 ноября НАБУ заявило о возможных новых разоблачениях в рамках масштабной операции «Карфаген». Расследование касается предполагаемой системы покровительства мошенническим кол-центрам со стороны украинских силовиков. По данным антикоррупционного ведомства, участниками преступной организации могли быть не менее 12 человек. Детективы подчеркнули, что обнародована лишь небольшая часть собранных материалов, поскольку раскрытие остальных сведений может навредить следствию.