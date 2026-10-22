Сотрудники НАБУ и САП обыскали служебное авто главы Нацбанка Украины Пышного

Утром 21 октября НАБУ подтвердило обыски в здании Национального банка Украины и по месту проживания одного из его сотрудников. В ведомстве уточнили, что задержаний не было, а подозрения никому не предъявлялись. Все следственные действия, по утверждению бюро, санкционированы судом. Сам Пышный заявил, что расследование не касается ни работы Нацбанка, ни исполнения им должностных обязанностей. По его словам, во время обысков не обнаружили ничего, что указывало бы на совершение правонарушений им самим или другими сотрудниками регулятора.