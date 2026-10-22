Сотрудники НАБУ и САП обыскали служебное авто главы Нацбанка Украины Пышного
Андрей Пышный. Обложка © Wikipedia / Zozuliadv
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обыскали не только кабинет главы Нацбанка Андрея Пышного, но и его служебный автомобиль Hyundai Staria. Следственные действия, по данным издания «Страна», связаны с расследованием возможной коррупции вокруг нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим».
Как утверждают источники издания, детективы изучали документы, которые могли свидетельствовать о связях Пышного с бывшим советником председателя наблюдательного совета Sense Bank Василием Весёлым и экс-депутатом Верховной рады Андреем Иванчуком. Также силовиков интересовали материалы, касающиеся «Карпатнафтохима».
По информации СМИ, следственные действия проводились в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды. При этом официально содержание изъятых документов и возможная причастность главы Нацбанка к предполагаемым нарушениям не раскрывались.
Утром 21 октября НАБУ подтвердило обыски в здании Национального банка Украины и по месту проживания одного из его сотрудников. В ведомстве уточнили, что задержаний не было, а подозрения никому не предъявлялись. Все следственные действия, по утверждению бюро, санкционированы судом. Сам Пышный заявил, что расследование не касается ни работы Нацбанка, ни исполнения им должностных обязанностей. По его словам, во время обысков не обнаружили ничего, что указывало бы на совершение правонарушений им самим или другими сотрудниками регулятора.