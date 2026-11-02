Супруга короля Великобритании Карла III Камилла бросила его без зонта под тропическим ливнем на острове Антигуа. Она поспешила укрыться от дождя с зонтом, а монарх растерянно оглядывался по сторонам и жестами пытался привлечь внимание помощников. Кадры с места опубликовала в соцсети X британская журналистка Эмили Фергюсон.

Видео © Хemilyinpalace

Инцидент произошёл 1 ноября на стадионе сэра Вивиана Ричардса во время торжественного парада по случаю 45-летия независимости Антигуа и Барбуды. Внезапно начался сильный дождь, и сотрудники королевской свиты сразу передали Камилле прозрачный зонт. Супруга монарха направилась к крытой трибуне, а Карл III остался стоять под проливным дождём.

На записи видно, как британский король разводит руками, обращается к сопровождающим и изображает жестами зонт. По данным ITV News, он несколько раз повторил: «Где зонт?»

Спустя некоторое время помощники всё-таки принесли монарху укрытие, после чего тот продолжил участие в церемонии и осмотрел почётный караул. Сам ливень продлился около пяти минут, но успел основательно промочить королевский костюм. Позже Карл III даже пошутил о случившемся в разговоре с премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном.

«У меня на брюках уже начал расти кресс-салат», — сказал король, намекая на то, насколько сильно промок под дождём.

Ранее Life.ru сообщал, что во время карибского турне Карл III признал огромные страдания, причинённые работорговлей в британских колониях. На Багамских островах монарх выступил перед молодёжью, затронув болезненные страницы колониального прошлого. Однако официальных извинений не последовало, а визит сопровождался протестами активистов, требовавших от Великобритании финансовых компенсаций.