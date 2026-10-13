Жена Оскара Кучеры потребовала 500 тысяч рублей с хозяйки погибшего шпица

Конфликт из-за гибели шпица в тверском отеле перерос в судебное разбирательство. Юлия Кучера, супруга актёра Оскара Кучеры, требует 500 тысяч рублей компенсации морального вреда от женщин, распространивших информацию о нападении её собаки. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ответчицами по иску названы Татьяна Романова и Екатерина Голева. Жена артиста считает, что опубликованные ими сообщения содержат недостоверные сведения об обстоятельствах происшествия. Она также добивается официального опровержения публикаций.

История началась 17 августа в семейном отеле Тверской области. По словам Романовой, её муж гулял с двумя шпицами, когда к нему подбежал американский булли, принадлежащий семье Кучеры. Женщина утверждает, что крупный пёс схватил одного из питомцев по кличке Фаби. Спасти животное не удалось.

Хозяйка погибшей собаки также рассказала, что во время попытки вмешаться получила укус за палец. По её утверждению, свидетелем случившегося стала пятилетняя дочь.

Юлия Кучера ранее представила другую версию событий. Она заявляла, что её собака находилась на поводке, а конфликт якобы спровоцировал сам шпиц. Кроме того, супруга актёра утверждала, что после происшествия предложила пострадавшей семье помощь, однако позднее с неё потребовали 3,5 миллиона рублей.

О гибели шестилетнего мини-шпица Фаби стало известно в конце августа. Как сообщал Life.ru 25 августа, хозяйка питомца утверждала, что американский булли вырвал маленькую собаку из рук её мужа. Семья попыталась доставить пострадавшее животное в ветеринарную клинику, однако по дороге оно умерло.