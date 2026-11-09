Супруга рэпера Pharaoh Соня Егорова заявила, что ответственность за мужские измены лежит на женщинах, а выкидыши якобы происходят по решению души самого ребёнка. Своими взглядами бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» поделилась в видеороликах, которые распространились в социальных сетях.

По мнению Егоровой, мужчина может решиться на измену, если не получает от партнёрши того, что ему необходимо. В таком случае женщина, как считает супруга музыканта, должна искать причины неверности в собственном поведении.

Отдельно Егорова затронула тему потери беременности. Она высказала мнение, что выкидыш происходит по осознанному выбору души будущего ребёнка.

Высказывания супруги Pharaoh вызвали споры среди пользователей социальных сетей. Комментаторы раскритиковали попытку возложить ответственность за неверность мужчины на его партнёршу. Другие участники обсуждения обратили внимание на слова Егоровой о причинах выкидышей.

Соня Егорова получила известность благодаря участию в телевизионном проекте «Битва экстрасенсов». В 2023 году она вышла замуж за рэпера Pharaoh, настоящее имя которого Глеб Голубин.

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