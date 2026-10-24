Жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась Эболой

У супруги сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии диагностировали лихорадку Эбола. Женщина могла заразиться во время путешествия в Уганду. Об этом сообщает портал Swissinfo со ссылкой на швейцарский МИД.

Заболевание подтвердили 20 октября. Сейчас пациентка проходит лечение в частной клинике столицы Нигерии Абуджи и находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, женщина контактировала с вирусом во время поездки в Уганду примерно за две недели до постановки диагноза. При этом Демократическую Республику Конго, где фиксируется распространение Эболы, супруги не посещали.

Муж заболевшей находится на изоляции. Симптомов опасной инфекции у него пока не обнаружено.