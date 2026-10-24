Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 18:56

Жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась Эболой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У супруги сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии диагностировали лихорадку Эбола. Женщина могла заразиться во время путешествия в Уганду. Об этом сообщает портал Swissinfo со ссылкой на швейцарский МИД.

Заболевание подтвердили 20 октября. Сейчас пациентка проходит лечение в частной клинике столицы Нигерии Абуджи и находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, женщина контактировала с вирусом во время поездки в Уганду примерно за две недели до постановки диагноза. При этом Демократическую Республику Конго, где фиксируется распространение Эболы, супруги не посещали.

Муж заболевшей находится на изоляции. Симптомов опасной инфекции у него пока не обнаружено.

В Уганде начали испытывать новую вакцину против опасного штамма Эболы
В Уганде начали испытывать новую вакцину против опасного штамма Эболы

Ранее Life.ru сообщал о росте числа заболевших Эболой в Кении до семи человек. По данным местного Минздрава, один пациент скончался, а среди новых заражённых оказались трое медицинских работников и родственник умершего. Все четверо находились на карантине ещё до появления симптомов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • эбола
  • нигерия
  • Швейцария
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar