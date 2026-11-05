Гражданин Канады Ятин Каркханис, женатый на россиянке, получил разрешение на временное проживание в Пензенской области. Иностранец решил связать своё будущее с Россией, поскольку разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Супруга Каркханиса родилась в Колышлейском районе Пензенской области. Именно этот регион пара выбрала для дальнейшей совместной жизни. По данным местных СМИ, супруги состоят в браке уже десять лет.

Разрешение на временное проживание канадцу выдали в сентябре. Документ ему торжественно вручили сотрудники управления по вопросам миграции регионального МВД.

«Это первая ступень к получению гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Сам Каркханис положительно отзывается о жизни в России. По его словам, ему нравятся местные жители, природа и русская кухня. До переезда он также успел побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

В пензенской полиции уточнили, что с начала 2026 года разрешения на временное проживание в рамках программы поддержки иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, получили четыре человека. Соответствующие условия предусмотрены президентским указом № 702 от 19 августа 2024 года.