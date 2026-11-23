В Индии жених отказался от свадьбы, на которую семья невесты потратила почти три миллиона рупий, из-за неподходящего автомобиля в качестве приданого. Об этом пишет Free Press Journal со ссылкой на заявление родственников девушки в полицию.

Торжество должно было состояться 20 ноября в городе Сонипат. Жених по имени Кулдип, служащий в полиции Дели, собирался жениться на девушке по имени Хина. На празднование пригласили сотни гостей.

Изначально родственники мужчины уверяли, что не нуждаются в приданом. Однако после помолвки, как утверждает отец невесты Субхаш Кумар, будущие родственники потребовали автомобиль и золотые украшения.

Мужчина заказал Hyundai Aura стоимостью около 9,5 лакха рупий, но Кулдип захотел более дорогую Suzuki Brezza примерно за 13 лакхов рупий. За день до свадьбы семье пришлось отменить заказ первой машины и попытаться найти другую.

В день торжества жених приехал с матерью, причём даже не переоделся в свадебный костюм. Вместо подготовки к церемонии он потребовал показать обещанный автомобиль. Не обнаружив машины, Кулдип поссорился с родственниками Хины и уехал.

Позднее мужчина вернулся со свадебной процессией, но конфликт продолжился. По словам семьи невесты, жених вновь потребовал автомобиль и золото. В итоге его родственники покинули место торжества, а свадьба так и не состоялась.

Отец девушки обратился в полицию с заявлением о предполагаемом вымогательстве приданого. Он утверждает, что потратил на подготовку праздника почти три миллиона рупий, включая покупку мебели и подарков. При этом переданные семье жениха вещи ему не вернули. Мужчина потребовал провести расследование и вернуть имущество.