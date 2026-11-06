Осуждённый блогер Арсен Маркарян, известный своими скандальными высказываниями, пересмотрел отношение к окружающим после прочтения книги о жизни в концлагере. По данным Mash, во время содержания в СИЗО он участвовал в травле другого заключённого, однако позднее раскаялся, извинился перед ним и начал помогать сокамерникам.

Как утверждает Telegram-канал, конфликт начался с того, что один из арестантов постоянно ссорился с администрацией изолятора и другими заключёнными. Постепенно к травле мужчины присоединился и Маркарян. Впоследствии их соседа перевели в другую камеру.

Переломным моментом для блогера якобы стала книга о концлагере. После её прочтения Маркарян переосмыслил собственное поведение и решил исправить отношения с человеком, которого прежде обижал.

Когда мужчины встретились вновь, блогер попросил у бывшего сокамерника прощения и подарил ему несколько книг и большой пакет продуктов. Эту встречу Маркарян назвал одной из важнейших в своей жизни.

Теперь, как сообщает канал, осуждённый старается поддерживать других заключённых, особенно тех, кто впервые оказывается за решёткой и испытывает сильный стресс. Сам блогер признаёт, что доброжелательность в местах лишения свободы нередко воспринимают как слабость. Однако следовать советам внушать окружающим страх он больше не хочет.

Напомним, в марте 2026 года Московский городской суд приговорил Маркаряна к четырём с половиной годам колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма. Позднее апелляционная инстанция оставила наказание без изменений. Сейчас блогер отбывает срок в исправительной колонии № 4 в Тверской области.