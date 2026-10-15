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Опубликовано 15 октября, 15:27

Женщина месяц страдала от страшной боли, пока не достала из себя ржавую иголку

Китаянка месяц страдала от боли из-за ржавой иглы в ягодице

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Китая по имени Сяоюй обнаружила у себя в ягодице четырёхсантиметровую ржавую иглу, которая причиняла ей сильную боль на протяжении месяца. Необычной историей поделилось издание AsiaOne со ссылкой на китайские СМИ.

Первые неприятные ощущения появились ещё в сентябре. Сначала женщина списала дискомфорт на растяжение мышцы после занятий спортом, однако вскоре её состояние ухудшилось. По словам китаянки, боль охватила всю левую половину тела — от головы до пят.

Разгадка нашлась 11 октября, когда Сяоюй принимала душ. Прикоснувшись к болезненному месту, она почувствовала под кожей что-то твёрдое и решила извлечь посторонний предмет.

К своему удивлению, женщина вытащила почерневшую от ржавчины металлическую иглу длиной около четырёх сантиметров. Само извлечение оказалось безболезненным, а мучившие её ощущения, по словам Сяоюй, исчезли практически сразу.

Откуда в теле взялся острый предмет, китаянка объяснить не смогла.

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Ранее американская медсестра обнаружила в животе хирургическую иглу спустя семь лет после операции. Женщина долго жаловалась на необъяснимые боли, а инородный предмет нашли во время компьютерной томографии. После повторного вмешательства она подала в суд на больницу и врачей, обвинив их в халатности.

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Вероника Бакумченко
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