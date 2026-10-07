Страшилка детства стала реальностью: Молодая мать вдохнула булавку и попала на операционный стол

Миллениальская страшилка из детства стала реальностью для 27-летней молодой матери: девушка случайно вдохнула портновскую булавку, которую держала во рту, пока украшала комнату шарами ко дню рождения ребёнка. Инородное тело обнаружили только спустя несколько месяцев, а петербургским хирургам в итоге пришлось делать операцию через разрез грудной клетки. Об этом сообщил Mash на Мойке.

Петербургские хирурги достали булавку из бронха 27-летней матери. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Сразу после случившегося девушка обратилась в районную больницу, однако тогда булавку не обнаружили и пациентку отпустили домой. Уже в августе её начали беспокоить кашель, одышка и неприятные ощущения в груди.

Повторное обследование показало, что металлический предмет всё это время находился в дыхательных путях. Булавка застряла в бронхе верхней доли левого лёгкого и располагалась поперёк его просвета.

Пациентку направили в петербургский НИИ фтизиопульмонологии. Сначала врачи попытались извлечь предмет эндоскопически при помощи щипцов, однако из-за положения булавки это было слишком рискованно. Медики приняли решение провести торакотомию — получить доступ через разрез грудной клетки.

Длительное нахождение острого предмета в бронхе могло закончиться повреждением его стенки и расположенных рядом крупных сосудов с развитием опасного кровотечения. Хирургам удалось извлечь булавку. Сейчас девушка уже выписана домой и чувствует себя хорошо.

Похожий случай Life.ru описывал в июне: жительница Подмосковья тоже случайно вдохнула портновскую булавку. Тогда металлический предмет застрял глубоко в правом бронхе, но врачам Наро-Фоминской больницы удалось достать его через бронхоскоп без открытой операции. А в июле рязанские медики извлекли из бронха ребёнка пластиковый свисток, который мальчик вдохнул во время игры.