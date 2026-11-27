Мирная жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского беспилотника. FPV-дрон ВСУ сдетонировал на территории села Борки Валуйского округа, сообщает региональный оперативный штаб.

«Женщина с осколочными ранениями ног самостоятельно обратилась в Валуйскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.

Врачи центральной районной больницы оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Женщина продолжит лечение амбулаторно, без пребывания в стационаре.

Ранее Life.ru писал, как в результате атак ВСУ на Каменско-Днепровский округ Запорожской области погиб мирный житель, ещё один несовершеннолетний получил ранения. Украинский беспилотник нанёс удар по городу Каменка-Днепровская, который привёл к гибели мужчины.