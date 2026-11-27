Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области
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Мирная жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского беспилотника. FPV-дрон ВСУ сдетонировал на территории села Борки Валуйского округа, сообщает региональный оперативный штаб.
«Женщина с осколочными ранениями ног самостоятельно обратилась в Валуйскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.
Врачи центральной районной больницы оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Женщина продолжит лечение амбулаторно, без пребывания в стационаре.
Ранее Life.ru писал, как в результате атак ВСУ на Каменско-Днепровский округ Запорожской области погиб мирный житель, ещё один несовершеннолетний получил ранения. Украинский беспилотник нанёс удар по городу Каменка-Днепровская, который привёл к гибели мужчины.
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