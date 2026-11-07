Жительница Подмосковья Оксана Соловьёва и её дочь едва не оказались под обломками надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе. Женщина с ребёнком успели спуститься с моста и отойти всего на несколько шагов, когда в конструкцию врезался самосвал. О пережитом Соловьёва рассказала 360.ru.

«Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот. Повернулись и увидели то, что мы сейчас наблюдаем», — поделилась очевидица.

По словам женщины, всё произошло настолько внезапно, что она не сразу осознала, насколько близко они с дочерью находились к месту обрушения. Услышав грохот и увидев рухнувшую конструкцию, Соловьёва немедленно позвонила по номеру 112 и вызвала экстренные службы.

Соловьёва уточнила, что они с дочерью успели отойти от перехода примерно на десять шагов, прежде чем он обрушился. Женщина призналась, что обе сильно испугались, осознав, что всего несколькими мгновениями ранее находились на мосту. Она отметила, что, задержись они немного дольше, последствия могли быть трагическими.

Ранее сообщалось, что самосвал обрушил надземный пешеходный переход возле деревни Пешки в городском округе Солнечногорск. Авария произошла 6 ноября на Ленинградском шоссе. По предварительной информации, грузовик двигался с поднятым кузовом и зацепил металлическую конструкцию моста. В результате пролёт сорвался с опор и упал на проезжую часть, придавив автомобиль. После происшествия власти ограничили движение транспорта в обоих направлениях. На трассе образовался затор протяжённостью несколько километров.