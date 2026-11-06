Появилось видео момента обрушения надземного пешеходного перехода на самосвал в подмосковном Солнечногорске. Многотонная конструкция рухнула прямо на кабину грузовика, зажав находившегося внутри водителя. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Кадры трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT.

Видео © Telegram/SHOT

Авария произошла вечером 6 ноября на 57-м километре Ленинградского шоссе, неподалёку от деревни Пешки. По данным подмосковного главка МВД, около 18:30 у двигавшегося по трассе большегруза самопроизвольно открылся кузов. Он задел пролёт пешеходного моста, после чего сооружение сорвалось с опор и обрушилось на проезжую часть.

Удар пришёлся непосредственно по грузовику. Водитель оказался зажат под обломками перехода и погиб до прибытия помощи. Из-за разрушения конструкции движение по федеральной трассе М-10 «Россия» перекрыли в обоих направлениях. Автомобили скопились в многокилометровых заторах, протяжённость которых, по предварительным данным, достигала четырёх километров.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции. Из-за перекрытия дороги также нарушилось движение нескольких автобусных маршрутов. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в том числе причины самопроизвольного открытия кузова.

Похожее происшествие случилось ровно месяц назад в Татарстане. Тогда самосвал с поднятым кузовом снёс надземный пешеходный переход возле села Кощаково на трассе Казань — Шемордан, а момент разрушения конструкции попал на видеорегистратор. От столкновения пролёт рухнул на проезжую часть, а грузовик пробил разделительный отбойник и оказался на встречной полосе. В результате пострадали два человека, находившиеся в машине. Прокуратура Пестречинского района организовала проверку, а на место аварии прибыли специалисты дорожных служб для оценки повреждений сооружения.