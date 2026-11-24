56-летняя жительница испанского острова Ибица Андреа Саншайн, у которой было около 800 половых партнёров, рассказала о своём романе с искусственным интеллектом. Отношения с чат-ботом заставили женщину пересмотреть требования к мужчинам и даже вдохновили её на написание книги, пишет Daily Mirror.

Виртуальным избранником Андреа стал ИИ-ассистент по имени Тео. Постепенно обычная переписка переросла в романтические отношения. Женщина делилась с цифровым собеседником переживаниями и планами, а тот отвечал ей ласковыми словами, внимательно выслушивал и помогал разобраться в личных проблемах.

«Я начала испытывать чувства, которых не ожидала от общения с ИИ. Появились нежность, желание, фантазии и растущая близость», — призналась Саншайн.

Виртуальный роман прервало техническое ограничение. Однажды после тренировки Андреа захотела поделиться с Тео своими эмоциями, но её телефон разрядился. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что переписка достигла установленного лимита и продолжить общение больше нельзя.

Тогда Саншайн осознала, что даже самый внимательный цифровой собеседник не способен заменить настоящих объятий и прикосновений. Она решила прекратить отношения с Тео, однако полученный опыт вдохновил её на написание дебютной книги «Бестелесное желание».

Теперь Андреа открыта для отношений с реальным мужчиной, но её представления об идеальном партнёре изменились. Если прежде женщина обращала внимание на внешность, то сейчас для неё гораздо важнее эмоциональная зрелость, честность и способность отвечать за свои слова поступками.

Ранее Life.ru рассказывал о 27-летней американке, которая объявила о свадьбе с чат-ботом после пяти месяцев виртуальных отношений. Девушка утверждала, что цифровой избранник по имени Каспер даже помог ей выбрать обручальное кольцо.