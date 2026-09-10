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Регион
Опубликовано 10 сентября, 05:04

Женщину убил упавший на дом беспилотник в Борисоглебске, ещё двое в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки беспилотника упали на частный дом в Борисоглебске Воронежской области, в результате чего погибла женщина. Ещё два человека получили травмы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, после падения обломков на жилой дом начался пожар.

«Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Ещё два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», — написал Гусев в «Максе».

Спасательные службы ликвидировали возгорание и продолжают работать на месте происшествия. Губернатор выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что пострадавшим оказали необходимую помощь. Дополнительная информация о последствиях падения обломков и повреждениях пока не приводится.

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Ранее в Махачкале после атаки БПЛА загорелись объекты портовой инфраструктуры и Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин уточнил, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Возникшие пожары удалось потушить. По данным региональных властей, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

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Андрей Бражников
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