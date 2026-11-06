Женская сборная России одержала победу в пожарной эстафете на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Российские спортсменки показали лучший результат в эстафете 4×100 метров. Серебряные медали завоевала сборная Узбекистана, а бронзовые награды достались представительницам Белоруссии. Соревнования прошли 6 ноября в рамках XII женского и XXI мужского чемпионатов мира.

«Среди женщин первое место заняла команда России, второе — Узбекистана, третье — Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства.

В мужской эстафете победу одержала сборная Белоруссии. Китайские спортсмены заняли второе место, а российская команда замкнула тройку призёров. Награды участникам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

Ранее мужская сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в командном двойном минитрампе. Соревнования проходят в китайском Нанкине. Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко набрали 26 очков и опередили ближайших соперников из Португалии, которые получили 22 балла.