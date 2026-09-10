Жену политика Гозмана* заочно арестовали по делу о помехах следствию

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Марину Егорову, жену политика Леонида Гозмана*, по делу о вмешательстве в работу следствия. Решение опубликовано в электронной картотеке суда.

Егоровой предъявлено обвинение по части 2 статьи 294 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность прокурора, следователя или дознавателя с целью помешать расследованию. Срок ареста составит два месяца с момента задержания обвиняемой в России или её экстрадиции. Ранее Егорова покинула Россию и переехала в Израиль, где также находится её муж.

Другое уголовное дело против неё возбудили в сентябре 2024 года по статье о контрабанде. В начале октября Егорову задержали, после чего Лефортовский суд отправил её под домашний арест. Обвиняемая не признаёт вину.

Поводом для расследования стала перевозка вещей семьи через российско-эстонскую границу летом 2023 года. Автомобиль с имуществом задержали в Псковской области, поскольку для вывоза некоторых предметов требовалось разрешение Минкультуры. Адвокат утверждал, что речь шла о нескольких десятках предметов кухонной и бытовой утвари общей стоимостью свыше миллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что дело Леонида Гозмана* о публичном оправдании терроризма поступило в военный суд. До этого Гагаринский суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 года колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти.

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