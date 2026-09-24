Жерар Депардьё сэкономил 55 млн налогов по схеме с винодельней во Франции

Жерар Депардьё, получивший российское гражданство в 2013 году, частично перевёл управление своей знаменитой французской винодельней в бельгийскую юрисдикцию. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о замке Шато де Тинье в регионе Анжу, который актёр приобрёл ещё в 1989 году. По данным издания, сейчас 98,75% компании, связанной с винодельней, контролирует бельгийский холдинг HOLDING 2712, созданный Депардье после переезда в Бельгию.

Французская финансовая прокуратура ранее начала проверку, связанную с вопросами налогового резидентства актёра. Следствие изучает, мог ли Депардье после переезда формально считаться жителем Бельгии, при этом продолжая вести часть деятельности во Франции.

В 2014 году актёр передал бельгийскому холдингу доли девяти французских компаний общей стоимостью около €12,3 млн. Среди них была почти большая часть компании, связанной с Château de Tigné.

По данным SHOT, к июлю 2026 года бельгийская структура контролировала 79 из 80 долей винодельни. При этом сами виноградники, площадью около 85 гектаров, остались во владении французских компаний, связанных с Депардье. Как отмечает издание, такая схема могла позволить актёру сократить выплаты по французскому налогу на состояние примерно на €550 тысяч за 2015–2017 годы.

Сейчас у Депардьё сложные времена: в 2025 году его признали виновным в домогательствах к участницам съёмочной группы фильма «Зелёные ставни» и назначили 18 месяцев условного срока. Судебное дело длится с 2024 года.