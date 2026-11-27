Преподаватель Детской школы искусств и трое её детей погибли при ночном пожаре в частном доме в Салехарде. Отец семейства пострадал, его доставили к медикам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в городе произошло трагическое событие — при пожаре погибли Полина Гераськина, преподаватель ДШИ, и трое детей. Врачи в настоящее время борются за жизнь отца семьи», — говорится в сообщении мэрии.

По данным регионального управления Следственного комитета, погибшим детям было 10, 13 и 14 лет. При этом угрозы жизни мужчины нет. Обстоятельства возгорания и причины трагедии устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.

Как уже писал Life.ru, четыре человека — женщина и трое детей — погибли при пожаре в частном жилом доме в Салехарде. Ещё один мужчина смог спастись. Возгорание произошло ночью 27 ноября на территории ДНТ «Север». После тушения пожара в доме обнаружили тела погибших. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.