Жертвы ради хайпа: Волочкова рассказала, как стала лицом магазина с аферистами

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её и других российских знаменитостей использовали для продвижения интернет-магазина техники, покупатели которого пожаловались на обман. По словам артистки, организаторы воспользовались известными именами ради собственной выгоды. Свою версию произошедшего она изложила в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нас просто использовали непонятные люди с целью разбогатеть и громче заявить о себе за счёт знаменитостей. Мне жаль, если кто-то пострадал. Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — рассказала Волочкова, добавив, что ситуацией занимаются юристы.