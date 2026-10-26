Жертвы ради хайпа: Волочкова рассказала, как стала лицом магазина с аферистами
Волочкова заявила, что её использовали для продвижения магазина техники
Анастасия Волочкова. Обложка © РИА Новости / Михаил Богачев
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её и других российских знаменитостей использовали для продвижения интернет-магазина техники, покупатели которого пожаловались на обман. По словам артистки, организаторы воспользовались известными именами ради собственной выгоды. Свою версию произошедшего она изложила в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Нас просто использовали непонятные люди с целью разбогатеть и громче заявить о себе за счёт знаменитостей. Мне жаль, если кто-то пострадал. Я знаю, что в подобной ситуации оказался Прохор Шаляпин», — рассказала Волочкова, добавив, что ситуацией занимаются юристы.
Скандал разгорелся вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», предлагавшего технику из Дубая со скидками до 30%. В рекламе площадки фигурировали Волочкова, Лариса Долина, Прохор Шаляпин и другие известные артисты. По сообщениям СМИ, около 200 покупателей внесли предоплату, но так и не получили заказанные гаджеты. Общий ущерб оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Клиенты утверждают, что продавец сначала ссылался на задержки доставки, а затем перестал выходить на связь.