Жест Нетаньяху с пейджером в ООН сочли ударом по доверию к мировым институтам

Отсутствие реакции международных организаций на демонстрацию премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пейджера во время выступления в ООН может привести к дальнейшему снижению доверия к этим структурам. Такое мнение высказал тунисский эксперт по международным отношениям Абдель Хамид Махфузи.

По его словам, в Тунисе не удивились этому жесту, поскольку считают его частью действий израильского премьера. Махфузи также заявил, что общественность страны обращает внимание на отсутствие реакции со стороны Международного уголовного суда и ряда правозащитных организаций.

«Что касается того, что он принес с собой пейджер и хвастался им, то тунисскую общественность этот жест не удивил, так как подобные действия свойственны преступникам, убийцам и людям с криминальным прошлым», — сказал эксперт.

Махфузи отметил, что подобные ситуации, по его мнению, влияют на отношение людей к международным институтам. Он заявил, что в Тунисе выступают за изменения в мировой системе и создание порядка, основанного на равенстве.

Ранее во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Нетаньяху показал с трибуны пейджер, напомнив об операции против руководства ливанской организации «Хезболлах».

«Помните пейджеры? Могу вам сказать, что «Хезболла» их точно помнит», — заявил премьер-министр Израиля.

Перед выступлением Нетаньяху несколько делегаций покинули зал Генассамблеи в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Напомним, что Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке достал пейджер и напомнил об операции израильских спецслужб в Ливане. В сентябре 2024 года там массово взорвались пейджеры, которыми пользовались члены «Хезболлы». На следующий день произошли взрывы раций. Погибли десятки человек, тысячи получили ранения. В ноябре того же года пресс-секретарь Биньямина Нетаньяху заявил, что премьер лично одобрил операцию с пейджерами.