Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал страны Евросоюза подготовить системы здравоохранения к кризисам, связанным с военными конфликтами. Об этом сообщил портал Rapporteur по итогам Всемирного саммита здравоохранения, который проходит в Берлине.

«Жёсткая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к связанным с войной кризисам. Я убеждён, что сегодня политика в сфере здравоохранения является составляющей частью политики безопасности», — заявил министр.

По словам Линнеманна, европейским странам необходимо извлечь уроки из событий на Украине и повысить готовность медицинских служб и населения к возможным угрозам. Правительство Германии готовит законопроект, направленный на укрепление цепочек поставок в сфере здравоохранения, повышение качества подготовки медицинского персонала, защиту информационно-коммуникационных систем и развитие трансграничного сотрудничества.

Глава Европейского управления по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Флорика Финк-Хойер также призвала уделить внимание угрозам, связанным с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием, массовыми жертвами и военными конфликтами.

Всемирный саммит здравоохранения проходит в Берлине с 11 по 13 октября. Участники обсуждают, как сделать системы здравоохранения более устойчивыми к кризисам и обеспечить непрерывность медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Ранее спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал правительства Великобритании и стран Евросоюза отказаться от политики, разжигающей конфликт. По его мнению, европейские граждане хотят мира и ожидают того же от украинского руководства.