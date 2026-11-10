Во Владимирской области участнику специальной военной операции помогли получить российское гражданство после многолетних проблем с документами. Мужчина жил в стране с начала 1990-х годов, однако до недавнего времени оставался лицом без гражданства. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

За помощью к региональному омбудсмену Людмиле Романовой обратился отец военнослужащего. Он рассказал, что сын давно переехал в Россию, а впоследствии заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Несмотря на это, вопрос с его правовым статусом оставался нерешённым.

Вместо российского паспорта бойцу ранее выдали временное удостоверение личности лица без гражданства. Людмила Романова взяла ситуацию под личный контроль. К решению вопроса подключились сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Владимирской области, представители войсковой части и военного комиссариата.

Совместными усилиями удалось собрать необходимые документы, в том числе подтверждения заключения контракта и участия мужчины в спецоперации. После этого вопрос с гражданством был решён положительно. В результате военнослужащий получил долгожданный паспорт.

Ранее Life.ru рассказывал об участнике СВО Сергее Латыпове из Таджикистана, который более 15 лет живёт в России, но не может получить российский паспорт. Военнослужащий получил ранения и государственную награду, однако из-за отсутствия документов столкнулся с трудностями при оформлении отцовства и возвращении двух сыновей из детского дома.