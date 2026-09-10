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Опубликовано 10 сентября, 10:30

«Я не требую наград»: Герой СВО не может получить паспорт РФ и спасти детей от детдома

Получивший госнаграду ветеран СВО из Таджикистана не может оформить паспорт РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участник СВО Сергей Латыпов из Таджикистана попросил выдать ему хотя бы временное удостоверение личности, чтобы его сыновья снова не оказались в детском доме. 42-летний мужчина больше 15 лет живёт в России, но до сих пор не может оформить паспорт РФ.

Латыпов родился в Таджикистане, а в 2008 году приехал на заработки в Оренбург. Спустя два года он потерял таджикский паспорт и восстановить его не смог. В генконсульстве Таджикистана мужчина получил справку об утрате гражданства и прошёл процедуру установления личности, однако удостоверение лица без гражданства ему не выдали.

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В феврале 2020 года у Сергея родился сын Никита, а в июле 2021-го — Максим, которому впоследствии установили инвалидность. Из-за отсутствия паспорта мужчину не внесли в документы детей. В апреле 2024 года он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Латыпов служил гранатомётчиком на Авдеевском и Покровском направлениях, был дважды ранен и получил госнаграду. На фронте он узнал о смерти гражданской супруги, после чего обоих сыновей отправили в детский дом. Вернуться домой Сергей смог в июле 2025 года. Через суд он установил отцовство, а временную опеку над мальчиками оформили на нынешнюю гражданскую супругу.

«Я не требую наград, преференций. Слава богу, деньги есть... Обеспечил детей жильём, они растут в полноценной семье. Я прошу лишь сделать мне хотя бы временное удостоверение личности, чтобы Никита и Максим второй раз не попали в детский дом», — рассказал герой СВО в интервью RT.

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Борис Эльфанд
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