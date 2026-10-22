«Жить в России надо экономнее»: Силуанов не считает, что в РФ нужно «затягивать пояса»
Силуанов: Жить в России нужно экономнее, но без затягивания поясов
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Жить в России необходимо экономнее, поскольку финансовые возможности напрямую связаны с состоянием государственного бюджета. При этом о необходимости жёстко ограничивать себя во всём речи не идёт. Такую позицию обозначил министр финансов Антон Силуанов во время встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.
Силуанов заявил, что жить в России необходимо экономнее. Видео © Life.ru
Глава Минфина дал понять, что бережливость не следует приравнивать к повсеместному затягиванию поясов. Речь скорее идёт о разумном подходе к расходам и необходимости учитывать имеющиеся финансовые ресурсы.
Ранее Life.ru сообщал, что Силуанов оценил дефицит российского бюджета на ближайшие три года примерно в 2% ВВП. Министр назвал такой показатель относительно небольшим, учитывая масштаб задач, стоящих перед государством. По его оценке, умеренный бюджетный дефицит позволит контролировать долговую нагрузку и сохранять финансовую устойчивость страны.