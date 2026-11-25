Певец Прохор Шаляпин не считает себя конкурентом Елены Малышевой, несмотря на собственное телешоу о здоровье «Хочу жить вечно». Артист признался, что симпатизирует телеведущей, и даже пошутил над сходством их причёсок. Об этом он рассказал NEWS.ru на премии VOICE Man Awards.

В отличие от Малышевой, Шаляпин не имеет медицинского образования. Свою задачу певец видит в том, чтобы представлять интересы обычных зрителей, которым сложно разобраться в противоречивых рекомендациях о здоровье.

«Я не конкурент Лене, у меня нет медицинского образования. Я представляю интересы зрителя, потому что нас с утра до вечера дурят», — заявил артист.

В качестве примера исполнитель привёл споры о пользе биологически активных добавок. По его словам, зрители регулярно слышат противоположные мнения об их употреблении и не понимают, кому верить.

Хотя Шаляпин уже имеет опыт работы телеведущим, проект о долголетии занимает особое место в его карьере. Певец интересуется новостями медицины, применяет полученные знания на себе и высоко ценит работу своей соведущей Анны Ратниковой.