Жить здорово, а вечно — ещё лучше: Шаляпин раскрыл, чем его шоу отличается от передачи Малышевой
Шаляпин заявил, что его шоу о здоровье не конкурирует с передачей Малышевой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/shalyapin_official, malysheva.live
Певец Прохор Шаляпин не считает себя конкурентом Елены Малышевой, несмотря на собственное телешоу о здоровье «Хочу жить вечно». Артист признался, что симпатизирует телеведущей, и даже пошутил над сходством их причёсок. Об этом он рассказал NEWS.ru на премии VOICE Man Awards.
В отличие от Малышевой, Шаляпин не имеет медицинского образования. Свою задачу певец видит в том, чтобы представлять интересы обычных зрителей, которым сложно разобраться в противоречивых рекомендациях о здоровье.
«Я не конкурент Лене, у меня нет медицинского образования. Я представляю интересы зрителя, потому что нас с утра до вечера дурят», — заявил артист.
В качестве примера исполнитель привёл споры о пользе биологически активных добавок. По его словам, зрители регулярно слышат противоположные мнения об их употреблении и не понимают, кому верить.
Хотя Шаляпин уже имеет опыт работы телеведущим, проект о долголетии занимает особое место в его карьере. Певец интересуется новостями медицины, применяет полученные знания на себе и высоко ценит работу своей соведущей Анны Ратниковой.
К слову, предстоящий день рождения Шаляпин намерен провести в больнице. На комплексное обследование организма артист решился после того, как его коллега Никита Джигурда перенёс обширный инфаркт и операцию на сердце.