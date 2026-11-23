В Иркутской области 22-летнего жителя Братска приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог станции сотовой связи. О решении суда сообщило региональное управление МВД в «Максе».

Молодой человек искал работу в интернете и связался через мессенджер с неизвестным, который предложил ему деньги за поджог оборудования оператора. Заказчик уверял, что это якобы необходимо для получения страховой выплаты.

Поверив обещаниям, 5 апреля мужчина проник на территорию базовой станции, вскрыл ограждение и технический ящик, после чего облил оборудование горючей жидкостью и поджёг. Происходящее он записал на видео и отправил заказчику в качестве подтверждения выполненного задания.

Однако обещанного вознаграждения поджигатель так и не получил. При этом оператору связи был причинён ущерб на сумму более 550 тысяч рублей.

Задержание поджигателя вышки в Братске. Видео © «Макс» / МВД38

Мужчину задержали сотрудники ФСБ и полиции при поддержке Росгвардии. Уголовное дело о диверсии расследовало региональное управление ФСБ. Впоследствии осуждённый возместил причинённый ущерб.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в МВД.