Житель Братска получил 13 лет за поджог вышки сотовой связи
В Иркутской области 22-летнего жителя Братска приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог станции сотовой связи. О решении суда сообщило региональное управление МВД в «Максе».
Молодой человек искал работу в интернете и связался через мессенджер с неизвестным, который предложил ему деньги за поджог оборудования оператора. Заказчик уверял, что это якобы необходимо для получения страховой выплаты.
Поверив обещаниям, 5 апреля мужчина проник на территорию базовой станции, вскрыл ограждение и технический ящик, после чего облил оборудование горючей жидкостью и поджёг. Происходящее он записал на видео и отправил заказчику в качестве подтверждения выполненного задания.
Однако обещанного вознаграждения поджигатель так и не получил. При этом оператору связи был причинён ущерб на сумму более 550 тысяч рублей.
Задержание поджигателя вышки в Братске. Видео © «Макс» / МВД38
Мужчину задержали сотрудники ФСБ и полиции при поддержке Росгвардии. Уголовное дело о диверсии расследовало региональное управление ФСБ. Впоследствии осуждённый возместил причинённый ущерб.
«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в МВД.
Ранее Life.ru сообщал о приговоре 18-летнему жителю Твери, который поджёг вышку сотовой связи после обучения у куратора через мессенджер. Молодого человека осудили на семь лет и десять месяцев колонии общего режима.
Обложка © «Макс» / МВД38