Житель Горловки пострадал при атаке БПЛА
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Мирный житель получил ранения при атаке беспилотника в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём канале в MAX.
По его данным, удар пришёлся по территории Никитовского района. Информация о состоянии пострадавшего и характере полученных им травм пока не приводится.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал Приходько.
Ранее в Горловке беспилотники ударили по двум рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Тогда погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Сведения о последствиях атаки уточняли российские оперативные службы.
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