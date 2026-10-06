Житель Горловки пострадал при атаке БПЛА

Мирный житель получил ранения при атаке беспилотника в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём канале в MAX.

По его данным, удар пришёлся по территории Никитовского района. Информация о состоянии пострадавшего и характере полученных им травм пока не приводится.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал Приходько.

Ранее в Горловке беспилотники ударили по двум рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Тогда погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Сведения о последствиях атаки уточняли российские оперативные службы.