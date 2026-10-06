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Опубликовано 6 октября, 18:44

Житель Горловки пострадал при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель получил ранения при атаке беспилотника в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём канале в MAX.

По его данным, удар пришёлся по территории Никитовского района. Информация о состоянии пострадавшего и характере полученных им травм пока не приводится.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал Приходько.

В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены
В ДНР 9 сентября от ударов беспилотников ВСУ погиб 1 мирный житель, 9 ранены

Ранее в Горловке беспилотники ударили по двум рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Тогда погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Сведения о последствиях атаки уточняли российские оперативные службы.

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Николь Вербер
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