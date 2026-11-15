«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооружённые формирования Украины, так на Донбассе называют ВСУ, — Прим. Life.ru) в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель», — написал градоначальник в своём телеграм-канале. Информация о характере полученных травм и состоянии пострадавшего пока не поступала.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке. Инцидент произошёл 14 ноября в Калининском районе города, где дрон повредил общественный транспорт. За несколько дней до этого в Центрально-Городском районе беспилотник ударил по остановке, в результате чего погиб мужчина 1983 года рождения.