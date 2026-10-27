Житель Иркутска выиграл 10 млн рублей по случайно купленному билету

Житель Иркутска по имени Александр выиграл 10 миллионов рублей, а после обнаружил удивительное совпадение: последние цифры счастливого билета повторяли дату его рождения. Об этом РИА «Новости» сообщили организаторы розыгрыша.

Мужчина находился в командировке вместе с семьёй. Накануне возвращения домой он наугад приобрёл три билета и отправился спать. Утром, пока родные собирались в аэропорт, Александр решил проверить результаты.

Выяснилось, что выиграли сразу все три билета. Два принесли по 2,5 тысячи рублей, а третий — 10 миллионов. Только после этого иркутянин заметил совпадение номера с датой рождения.

По словам счастливчика, до крупного выигрыша он больше месяца не участвовал в розыгрышах. Теперь мужчина в шутку рассуждает, что удаче тоже необходим отдых. При этом сам он пока не до конца осознал, насколько изменилось его финансовое положение.

Первым делом Александр намерен разобраться с имеющимися обязательствами. Затем семья хотела бы отправиться на отдых за границу, но конкретные планы будет строить уже после решения денежных вопросов.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, который едва не упустил выигрыш в 10 миллионов рублей из-за проблем с интернетом. Мужчина несколько раз пытался оплатить билет и в итоге добился своего. Полученные деньги он решил потратить на помощь близким и лечение, а оставшуюся сумму — положить на банковский вклад.