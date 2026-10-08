Москвич выиграл 10 млн рублей благодаря настойчивости при покупке билета

Житель Москвы Владимир Сидельников выиграл в лотерею десять миллионов рублей благодаря настойчивости. Мужчина едва не отказался от покупки билета из-за проблем со связью, однако решил повторить попытку и в итоге сорвал крупный приз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов розыгрыша.

Обычно москвич приобретает билеты через мобильное приложение по дороге домой. В тот день оплатить покупку сразу не получилось — интернет работал с перебоями. Однако позже Владимир снова попробовал провести платёж, и на этот раз всё удалось.

«Я бы мог и не покупать билет, приобрести его через неделю. Но почему-то решил именно в тот момент добиться своего», — признался счастливчик.

Розыгрыш состоялся 6 сентября. Тогда десять участников получили призы по 10 миллионов рублей, предназначенные для покупки квартир. Сидельников предпочёл забрать свою долю деньгами.

О победе менеджер тендерных проектов узнал из СМС. Новость не вызвала у него бурных эмоций: в юности Владимир уже выигрывал велосипед, поэтому на этот раз просто встал с кровати и отправился варить кофе.

Полученную сумму мужчина планирует потратить на близких. Часть средств он передаст сестре, оплатит стоматологическое лечение матери и себе, а оставшиеся деньги разместит на банковском вкладе.