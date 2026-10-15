Житель Ивановской области получил 18 лет колонии за передачу координат Украине

Ивановский областной суд приговорил 41-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за государственную измену. Мужчина передал украинским спецслужбам координаты объекта Минобороны России, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд установил, что осуждённый через мессенджер связался с представителями спецслужб Украины. По их заданию он передал географические координаты одного из объектов Минобороны, расположенного в Ивановской области, для последующего использования против российских Вооружённых сил.

Первые пять лет мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

При вынесении окончательного наказания суд учёл предыдущий приговор. Ранее 2-й Западный окружной военный суд назначил мужчине десять лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей за склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, участвующей в боевых действиях на стороне противника.

Новое дело расследовалось по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Преступление выявили и раскрыли сотрудники УФСБ России по Ивановской области.

Ранее Life.ru рассказывал о другом жителе Ивановской области, которого приговорили к 15 годам за госизмену. Суд установил, что 55-летний житель Кинешмы передавал СБУ сведения об оборонном предприятии и воинских частях, включая данные об их расположении и охране.